ONE PIECE, l'infinita cattiveria di QUEL personaggio: è lui la causa di tutti i mali

Il flashback andato avanti tra i capitoli 1095 e 1102 ha reso Kuma uno degli eroi più tristi di ONE PIECE. Alla sofferenza, purtroppo, non c'è mai fine e in ONE PIECE 1103 scopriamo un'ulteriore, oscuro dettaglio della sua storia che rende il tutto ancora più malinconico. La vera causa di tutti i mali è LUI, ma attenti agli spoiler.

Se la vita di Bartholomew Kuma è andata in frantumi la colpa è solamente la sua. Nato schiavo in quanto superstite della razza dei Buccaneer, Kumachi riuscì a ritrovare la pace fuggendo via con Ivankov e vivendo una vita serena con Ginny. Scopriamo in ONE PIECE 1103 che fu proprio lui a strappargli la sua cara amica. L'Astro Saturn è realmente il personaggio più diabolico di ONE PIECE.

Nel mezzo dello scontro con Bonney, Saturn si lascia andare a un'oscura confessione. Non solo ha compiuto degli esperimenti sul corpo della giovane Supernove, ma è anche colui il quale creò le Scaglie di Zaffiro. La malattia che ha ucciso Ginny e che ha afflitto Bonney fu creata da Saturn.

Kuma si è sacrificato per la vita di Bonney, la quale si è potuta salvare solamente grazie alle cure miracolose del dottor Vegapunk. Questo dettaglio rende ancor più struggente la storia di Kuma, che ha perso la sua umanità a causa degli esperimenti fallacei dello scienziato Sain Jaygarcia Saturn. Il 'Tiranno' avrà però modo di vendicarsi. In ONE PIECE 1103 è arrivato a Egghead per salvare ancora una volta sua figlia e regolare i conti una volta per tutte con l'Astro, colui il quale è la causa di tutti i mali.