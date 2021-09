ONE PIECE: tutte le info sui pirati delle Cento Bestie, Orochi e dei personaggi di Wano

Abbiamo visto le informazioni sulle Calamità di Kaido e le taglie dei Tobi Roppo, ma ONE PIECE ha ancora tante cose da rivelare.

I continui leak che provengono dal databook Vivre Card non finiscono qui e infatti presentano anche il resto dei pirati delle Cento Bestie, di Orochi Kurozumi e di tanti personaggi che sono in battaglia a Wano, aggiornando anche informazioni su pirati come Kid.

Orochi Kurozumi ha 54 anni, è nato a Wano il 23 settembre, è alto 3,50 metri, ha XF come gruppo sanguigno;

Speed ha 24 anni, è nata a Wano l'11 dicembre, è alta 2,90 metri, ha X come gruppo sanguigno;

Holdem ha 30 anni, è nato il 21 agosto, è alto 3,12 metri e ha F come gruppo sanguigno;

Haccha è uno dei Number che lavorano per Kaido. È originario di Punk Hazard, ha 188 anni ed è nato l'8 ottobre. È alto 66,8 metri e ha gruppo sanguigno XF;

Per ora Zoro non è stato incluso tra coloro che sanno usare l'Haki del Re Conquistatore;

Eustass Kid invece sa usare tutti e tre gli Haki ;

; Killer sa usare l'Haki dell'Osservazione e dell'Armatura. La sua arma Punisher crea delle onde d'urto ruotando alla velocità della luce, causando danni interni all'avversario;

Scratchmen Apoo sa usare Haki dell'Osservazione e dell'Armatura, ha il Frutto del Diavolo Oto Oto no Mi (Oto significa suono);

X-Drake ha 33 anni, è originario del North Blue, è alto 2,33 metri, sa usare Haki dell'Osservazione e dell'Armatura. Sengoku è stato come un padre per X-Drake quando quest'ultimo è scappato dal suo vero genitore;

Basil Hawkins sa usare Haki dell'Osservazione e dell'Armatura. Le tre righe su ogni occhio sono le sue sopracciglia;

Onimaru (Gyukimaru) ha 69 anni, è nato il 19 novembre, è alto 4,28 metri, gruppo sanguigno X, è una vera volpe che ha mangiato l'Hito Hito no Mi modello Onyudo , che gli permette di trasformarsi in un monaco gigante. È un Frutto del Diavolo Mitologico.

, che gli permette di trasformarsi in un monaco gigante. È un Frutto del Diavolo Mitologico. Kyoshiro (Denjiro) ha 47 anni, è nato nella Capitale dei Fiori, è alto 3,06 metri;

Tenguyama Hitetsu ha 58 anni, è originario di Wano ed è nato il 19 maggio. È alto 2,14 metri e ha un gruppo sanguigno F;

Fukurokuju ha 61 anni, è nato il 29 marzo ed è alto 2,21 metri.

Tantissime informazioni e curiosità su questi personaggi di ONE PIECE. Qual è per voi la più interessante?