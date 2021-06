ONE PIECE: le informazioni ufficiali di Yamato nelle SBS, Oda scherza su un dettaglio

È arrivato in Giappone il volume 99 di ONE PIECE e, con esso, le nuove SBS di Eiichiro Oda. Per soddisfare tutte le voglie dei fan, il mangaka dedica questi angoletti tra i capitoli dove risponde a varie domande del pubblico e al contempo rivelando informazioni importanti sui suoi personaggi.

Nelle SBS del volume 99 di ONE PIECE abbiamo scoperto il vero nome del Frutto del Diavolo di Eustass Kid, ma una delle pagine di intermezzo ci regala anche delle informazioni su Yamato. La figlia di Kaido, inserita durante la fase di Onigashima, sembra essere un personaggio davvero importante per l'economia del manga e sarà utile ai protagonisti per sconfiggere l'imperatore. Il suo aspetto e vestiario hanno portato Eiichiro Oda a ricevere un sacco di cartoline sul seno della ragazza, e proprio per scherzarci su il mangaka ha disegnato una personificazione del seno di Yamato che potete vedere nella pagina in basso.

Si passa però anche a informazioni più importanti su Yamato. Il personaggio è alto 263 centimetri, due volte Rufy secondo il mangaka, anche se su questo dettaglio potrebbe esserci un errore nella risposta dato che il capitano è alto 174 centimetri dopo il timeskip. Il suo cibo preferito è l'oden e un salmone crudo intero. Infine, Yamato ha 28 anni. Soddisfatti dalle informazioni rivelate da Oda sul personaggio?