ONE PIECE è 'inguardabile': la community di Boruto si scaglia contro l'anime

La qualità raggiunta da Toei Animation nella serie di ONE PIECE è innegabile, e dopo la conclusione dell’arco di Wano, e l’arrivo dei Mugiwara a Egghead abbiamo assistito ad una rivoluzione nello stile, apprezzata da molti. L’episodio 1100 ha sorpreso, soprattutto per lo scontro tra Luffy e Lucci, ma i fan di Boruto non sono rimasti colpiti.

Da anni, ormai, le community di Boruto e ONE PIECE hanno iniziato una competizione su cui tornano regolarmente, cercando di denigrare l’altra produzione. In questo caso gli spettatori appassionati di Boruto hanno cercato di far notare alla maggior parte del pubblico l’infima qualità delle animazioni presenti nell’episodio 1100, eletto invece come uno dei migliori dell’intera trasposizione dell’epopea piratesca di Oda.

Come potete vedere dal post riportato in calce, un fan ha paragonato un frame della battaglia tra Naruto in Baryon Mode e Isshiki Otsutsuki con un’immagine presa dallo scontro tra Luffy e Lucci, sottolineando come quest’ultimo sia stato rappresentato con un basso valore di frame per secondo.

Il post ha causato reazioni su entrambi i fronti. C’è chi ha sottolineato il calo di qualità delle animazioni e della resa dei personaggi, soprattutto di Luffy in Gear Fifth, ma c’è anche chi ha voluto ricordare la pessima qualità raggiunta dall’anime di Naruto nella saga incentrata su Pain.

Per finire, ricordiamo che inizialmente l’editor Torishima era sicuro che ONE PIECE non sarebbe mai diventato popolare, e vi lasciamo scoprire perché Fujitora è destinato a tradire il Governo Mondiale nella saga finale.

