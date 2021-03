ONE PIECE: inizia l'avventura di Roger al fianco del samurai Kozuki Oden

La vita di Kozuki Oden è stata incredibilmente intensa, come mostrato finora nell'anime di >ONE PIECE, e guidato dall'obiettivo di liberare gli abitanti del Paese di Wa dal loro isolato destino, il samurai ha deciso di allontanarsi, intraprendendo un viaggio che gli ha fatto incontrare personalità come Barbabianca e Gol D. Roger.

Da alcuni episodio ormai la storia di Oden sembra profondamente legata a quella del futuro Re dei Pirati, e stando a quanto mostrato nella preview dell'episodio 967, che potete trovare nel post riportato in calce e condiviso da @OnePiece_Screen su Twitter, Oden seguirà la ciurma di Roger nella loro avventura, condividendo anche del tempo con i giovani Shanks e Buggy, alla ricerca dei Poignee Griffe.

Dal titolo "La scommessa di una vita! L'avventura di Roger" l'episodio proseguirà direttamente dopo la spettacolare battaglia tra Edward Newgate e Roger, due dei più potenti pirati presenti nell'universo creato da Eiichiro Oda, e viste le diverse aggiunte effettuate durante la produzione dell'anime, anche nelle prossime puntate possiamo aspettarci scene ricche di azione e simpatici imprevisti del tutto originali. Oden ha infatti deciso di seguire Roger nel suo viaggio, aiutandolo a ricostruire la storia del mondo, trovare i preziosi Road Poignee Griffe, e naturalmente arrivare allo ONE PIECE.

