ONE PIECE: inizia la Road To Laugh Tale, verso il finale della serie

La conclusione dell’arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, protratto per quasi 4 anni sulle pagine di Weekly Shonen Jump, porterà verso l’ultima saga di ONE PIECE. Un momento estremamente importante per l’epopea piratesca di Eiichiro Oda, e che Shueisha stessa tratterà in una maniera piuttosto singolare.

A partire dal 30esimo numero di Weekly Shonen Jump, rivista di punta della casa editrice di Tokyo, e fino al numero 33, saranno inseriti all’interno dei piccoli opuscoli con sketch, disegni e storyboard inediti di ONE PIECE. Un’iniziativa che prende il nome di “Road to Laugh Tale” riferito all’ultima isola del Nuovo Mondo dove Gol D. Roger trovò il tesoro che dona titolo alla serie.

Il volume 34 invece segnerà il ritorno dei Mugiwara dopo il mese di pausa previsto, con il primo capitolo dell’arco finale. A confermare tali informazioni e a renderle pubbliche è stata la pagina Twitter ufficiale @Eiichiro_Staff, tramite i due post che potete vedere in fondo alla pagina. Diteci cosa ne pensate di queste novità nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che è stato pubblicato un nuovo trailer di ONE PIECE: RED, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1052, in arrivo domenica 12 giugno 2022 alle ore 17 su Manga Plus.