ONE PIECE: inizia la storia di Kozuki Oden, il leggendario samurai di Wano

L'episodio 960 di ONE PIECE ha finalmente introdotto la leggenda di Kozuki Oden, portando gli spettatori in un'epoca passata del Paese di Wa, e dando finalmente inizio al terzo atto di questo lungo arco narrativo, che si rivelerà fondamentale dal punto di vista narrativo e per i dettagli riguardanti un'altra figura leggendaria, Gol D. Roger.

Nonostante il samurai fosse apparso in qualche rapida sequenza degli episodi passati, è solo in quest'ultima puntata che ha effettivamente fatto il suo debutto, mostrando sin da subito il suo carattere esuberante, e le sue impressionanti capacità combattive. La storia di Oden è ambientata circa 28 anni prima dell'inizio delle avventure di Luffy, e si concentra sugli incontri che hanno profondamente influenzato il daimyo di Kuri, rendendolo l'uomo a cui i Nove Foderi Rossi hanno promesso eterna lealtà.

La sua indole libera e curiosa lo ha spinto più volte ad entrare in conflitto con la mentalità conservazionista e tradizionalista che pervade la terra di Wano, e dopo numerosi piccoli disastri causati, Oden ha colto l'occasione di allontanarsi dal paese entrando a far parte dei Pirati di Barbabianca, grazie al quale conoscerà il futuro, e ad ora unico, Re dei Pirati, Gol D. Roger. Come potete vedere nel video riportato nel post in fondo alla pagina, l'introduzione di Oden è stata resa divertente, sottolineando la sua incredibile capacità nel creare confusione ovunque vada.

