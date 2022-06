ONE PIECE sta per iniziare la saga finale, i fan sono pronti? Le reaction su Twitter

ONE PIECE finirà. Questo è un dato di fatto. Ciò non vuol dire che accadrà domani o il prossimo anno, considerato il modo di narrare la storia di Eiichiro Oda che, tra l'altro, si prende anche diverse pause nel corso dell'anno così da non stressare troppo il proprio fisico. E proprio a proposito di pause, ONE PIECE non verrà pubblicato per un mese.

A Eiichiro Oda servirà questo tempo sia per fare un viaggio negli Stati Uniti già programmato da tempo ma rinviato causa Covid-19, così da supervisionare i lavori sulla serie live action di Netflix, sia per dare spazio a ONE PIECE: RED, il lungometraggio che arriverà nelle sale giapponesi ad agosto e qualche mese dopo anche in Italia.

Ma il motivo principale è che Eiichiro Oda necessiterà di un po' di tempo per imbastire l'ultima saga di ONE PIECE. Wano infatti è ormai vicino alla conclusione e adesso è fondamentale iniziare l'ultima fase della storia di Rufy e compagni. Come hanno preso i fan questa rivelazione? In tanti sono tristi al pensiero della conclusione di ONE PIECE, che però ricordiamolo che non avverrà a stretto giro e neanche in pochi anni. Altri invece fanno notare come queste grandi notizie si siano concentrate in un breve periodo, ovvero la pausa di ONE PIECE e l'inizio della saga finale, l'approdo di Togashi su Twitter e il ritorno di Berserk.

E voi che considerazioni avete sul finale di ONE PIECE?