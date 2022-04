ONE PIECE: tutte le iniziative di Star Comics per celebrare l'uscita del volume 100

Dopo aver raggiunto il traguardo del 100esimo volume pubblicato in Giappone, la serie ONE PIECE sta per ricevere importanti iniziative anche in Italia grazie a Star Comics. La casa editrice ha infatti presentato un programma ricco e particolarmente interessante per celebrare il “manga dei record”. Vediamo insieme i dettagli.

Attesa per il 20 aprile 2022, la Celebration Edition del volume 100 di ONE PIECE sta già riscuotendo particolare interesse tra gli appassionati italiani dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda. Ad aprire la serie di iniziative organizzate per tale traguardo sarà il Comicon 2022 di Napoli, dove l’opera avrà uno stand speciale e non solo: in quei giorni sarà infatti possibile arrivare all’evento salendo su un bus brandizzato con i Mugiwara.

Giunti alla fiera poi ci sarà una struttura sul Viale delle Fontante interamente dedicata al viaggio di Luffy e compagni. Ovviamente non mancherà la possibilità di acquistare la Celebration Edition del tanto atteso volume 100, dove oltre alla confezione in tiratura limitata già presentata, si riceverà uno sticker raffigurante il doblone sulla cover del box da applicare sulle monete da 2 euro. Per chi invece riceverà lo zainetto vip della fiera, troverà al suo interno uno speciale poster di ONE PIECE.

Chiunque acquisterà prodotti nello stand della serie avrà la possibilità di partecipare ad una caccia al tesoro estesa a tutte le zone dell’evento e scandita da indizi e domande riguardanti l’immenso universo creato da Oda, e di ricevere gadget esclusivi. Altri progetti interessanti sono la mostra organizzata all’interno dell’Asia Village del Comicon, dove attraverso tavole del manga esposte si ripercorrerà l’avventura vissuta da Luffy e compagni, e un quiz game per mettersi alla prova.

A chiudere la serie di iniziative vi sarà lo speciale incontro dedicato alla storia editoriale di ONE PIECE in Italia, con importanti personalità del settore, previsto per domenica 24 aprile 2022 nella Sala Meeting Hiroba.