ONE PIECE: l'inizio degli scontri con la CP9 va in scena nelle repliche su Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno l'inizio della fase più concitata della Saga di Enies Lobby. Assisteremo difatti ai primi scontri dei membri della ciurma di Cappello di Paglia con la CP9.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.

Episodio 284 - La decisione di Franky

Data : lunedì 3 giugno, 20:23 - 20:51

: lunedì 3 giugno, 20:23 - 20:51 Trama: "Gli uomini di Franky sono riusciti nell'impresa di abbassare il ponte levatoio."

Episodio 285 - Alla ricerca delle cinque chiavi

Data : lunedì 3 giugno, 20:51 - 21:18

: lunedì 3 giugno, 20:51 - 21:18 Trama: "Rubber e i suoi compagni si sono lanciati dalle cascate atterrando sul treno marino guidato da Kokoro, per poi irrompere nella torre della giustizia."

Episodio 286 - La trasformazione di Kaku e Jabura

Data : martedì 4 giugno, 20:26 - 20:53

: martedì 4 giugno, 20:26 - 20:53 Trama: "Nami si e' ritrovata faccia a faccia con Kumadori, e comprende fin da subito di non aver speranze di vincere contro di lui."

Episodio 287 - Sanji, il gentiluomo

Data : martedì 4 giugno, 20:53 - 21:22

: martedì 4 giugno, 20:53 - 21:22 Trama: "Usopp ha trovato delle manette di agalmatolite che vorrebbe usare per indebolire i suoi avversari, ma purtroppo per sbaglio ammanetta Zoro a se stesso."

Episodio 288 - Il passaggio segreto

Data : mercoledì 5 giugno, 20:15 - 20:40

: mercoledì 5 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Rubber e' pronto a superare i vortici con una barchetta e infatti finisce in acqua e rischia di annegare."

Episodio 289 - Franky si scatena

Data : mercoledì 5 giugno, 20:40 - 21:10

: mercoledì 5 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Il duello tra Franky e Fukuro continua, ma ora il Cyborg ha una potenza incredibile e assesta un colpo dietro l'altro all'agente della cp9."

Episodio 290 - Chopper e la sfera rombante proibita

Data : giovedì 6 giugno, 20:15 - 20:40

: giovedì 6 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Mentre Zoro cerca ogni metodo possibile per tenere a bada Kaku e Jabura, Chopper si ritrova faccia a faccia con Kumadori."

Episodio 291 - L'agente Rubber e il magistrato corrotto

Data : giovedì 6 giugno, 20:40 - 21:10

: giovedì 6 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Nel periodo Edo giapponese, Rubber è un agente di polizia del suo villaggio."

Episodio 292 - Il lancio delle polpette di riso

Data : venerdì 7 giugno, 20:15 - 20:40

: venerdì 7 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Questo episodio esula dalla storia di One Piece. Ha luogo nel medioevo e narra di una festa che viene organizzata dallo Shogun del regno di Alabasta."

Episodio 293 - Bolle

Data : venerdì 7 giugno, 20:40 - 21:10

: venerdì 7 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Chopper si e' trasformato in un gorillone gigante e affronta Kumadori con estrema facilita', tant'e' che lo scaraventa giu' dalla torre della giustizia."

Episodio 294 - La battaglia continua

Data : sabato 8 giugno, 20:10 - 20:40

: sabato 8 giugno, 20:10 - 20:40 Trama: "Rubber riesce ad avvicinarsi a Nico Robin ma viene fermato da Lucci e si prepara ad affrontarlo, Nami e' alle prese con Califa e in netta difficoltà."

Episodio 295 - Miraggi e bolle di sapone

Data : sabato 8 giugno, 20:40 - 21:09

: sabato 8 giugno, 20:40 - 21:09 Trama: "Spandam, incurante della distruzione che si abbattera' sull'isola, e' sicuro che Rubber non vincera' contro Lucci e che la sorte di Nico Robin sia ormai segnata."

Episodio 296 - La decisione di Nami

Data : domenica 9 giugno, 20:15 - 20:40

: domenica 9 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Nami continua il suo combattimento contro Califa. Utilizza di nuovo i suoi miraggi, ma Califa non si fa imbrogliare."

Episodio 297 - Sanji, il cacciatore

Data : domenica 9 giugno, 20:40 - 21:10

: domenica 9 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Dopo la caduta in acqua, Chopper riprende le sue sembianze. Secondo il piano accordato con Nami, Franky ora deve tentare di aprire le manette di Robin."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).



Nel mentre ricordiamo ai lettore dell'uscita di un trailer dedicato all'arco narrativo di Wano, sede delle prossime avventure dell'adattamento animato dell'opera di Oda. Proprio lo stesso autore, in una recente dichiarazione, ha ricordato agli appassionati la malvagità dei Draghi Celesti.