ONE PIECE, gli insider acclamano a gran voce l'episodio 1083

L'anime di ONE PIECE sta proseguendo verso il climax della Saga di Wano e solo una manciata di episodi separano i fan dal culmine dello scontro tra i Mugiwara e i Pirati delle Cento Bestie. Tuttavia, la community ha già i riflettori puntati al futuro, in particolar modo ad un certo episodio.

Il 2023 è l'anno di ONE PIECE, questo è quanto gli insider discutono da settimane nei confronti della trasposizione del capolavoro di Eiichiro Oda. Se tra giugno e luglio, tra gli episodi 1073 e 1077, dovrebbe arrivare l'adattamento di quella scena inerente a Rufy, dall'altra il web sta già guardando al futuro.

Questa mattina, infatti, alcuni insider hanno invitato i fan a guardare con attenzione all'episodio 1083, previsto al debutto ad ottobre, senza però fornire alcun dettaglio a riguardo. Un leaker ha accompagnato questo rumor a Doflamingo, tuttavia non è chiaro se si tratta di una scena originale dell'anime o di qualcos'altro ancora.

Non ci resta che invitarvi a rimanere sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun aggiornamento a riguardo sul misterioso episodio 1083 di ONE PIECE. E voi, invece, che aspettative avete a tal proposito? Ditecele con un commento qua sotto.