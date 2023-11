ONE PIECE, un insider lancia l'allarme sulla salute di Oda: il capitolo 1098 è incompleto

Dopo mesi impegnativi che hanno causato numerose interruzioni, Eiichiro Oda sembra essere tornato a lavoro a pieno regime su ONE PIECE. Gli ultimi capitoli del suo shonen stanno destando scalpore, eppure i lettori più attenti avranno notato che c'è qualcosa che non va. Un insider lancia l'allarme sulla salute dell'autore di ONE PIECE.

Da molto tempo a questa parte, per la prima volta avremo tre capitoli di ONE PIECE pubblicati a cadenza regolare. La situazione però pare sia allarmante. Se già la lunghezza di ONE PIECE 1097 aveva suscitato perplessità, il prossimo capitolo sarà incompleto e scarabocchiato, stando alle dichiarazioni di un insider.

A qualche ore di distanza dalla pubblicazione degli spoiler di ONE PIECE 1098, il leaker @pewpiece lancia l'allarme. Secondo quanto riportato, il capitolo 1098 di ONE PIECE sarà di scarsa qualità e con un gran numero di illustrazioni solamente abbozzate. Apparentemente, Eiichiro Oda non ha avuto abbastanza tempo per finire il capitolo e non ha avuto altra scelta se non consegnarlo incompleto al suo editore.

Al momento non sappiamo ancora se effettivamente sia stato solamente un problema logistico, oppure se la salute di Oda versa in condizioni precarie. Vi ricordiamo che in estate l'autore di ONE PIECE era stato costretto a operarsi alla vista e a sospendere la serializzazione del suo manga per un mese. Quell'operazione andò a buon fine, ma nel frattempo potrebbero essere insorti altri problemi fisici. Quel che pare essere certo è che dopo ONE PIECE 1098 il manga tornerà in pausa. I fan non dovrebbero comunque preoccuparsi, poiché si tratta del modus operandi che l'autore utilizza già da tempo, ossia quello di concedersi una pausa di una settimana ogni tre capitoli pubblicati.