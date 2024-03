ONE PIECE, instancabili: i 3 personaggi con la stamina più elevata

Ogni personaggio di One Piece ha le proprie peculiarità in combattimento. C'è chi si esalta negli scontri a corto raggio, chi predilige un approccio stealth e chi basa la propria strategia d'attacco sull'incredibile velocità a disposizione. Alcuni individui, invece, possono contare su una stamina fuori dal comune.

Tra i Marines, per esempio, il Grand'Ammiraglio Akainu ha dimostrato di saper resistere ai continui colpi di ghiaccio di Aokiji per ben 10 giorni, riuscendo infine a vincere il confronto e ad ottenere la carica militare che da diversi capitoli lo contraddistingue. Anche se esistono pirati in One Piece in grado di sconfiggere Akainu, questo personaggio si può comunque considerare tra i più forti dell'intera opera scritta da Oda.

Quando si fanno discorsi sulla resistenza in battaglia, vanno obbligatoriamente menzionati sia Big Mom che Kaido. Entrambi gli ex Imperatori del Mare hanno partecipato a scontri prolungati, manifestando in molteplici occasioni la loro immensa robustezza fisica e mentale. Nello specifico, durante la battaglia contro Law e Kid, Big Mom è stata sconfitta solo perché i due pirati l'hanno fatta precipitare giù dall'isola di Onigashima e non per mancanza di energia.

In ultima analisi, in questa élite di mostri della stamina non è da escludere il protagonista, Rufy. Fin dall'inizio del manga, il Capitano dei Mugiwara ha palesato una tendenza ad evolvere le proprie capacità combattive direttamente sul campo di battaglia. Questa caratteristica è dovuta senza ombra di dubbio alla sua strabiliante tenacia e persistenza davanti ad un ostacolo. Chiaramente, in One Piece anche Rufy ha avuto bisogno d'aiuto contro alcuni avversari, ma la sua stamina spropositata gli ha permesso di sopravvivere in svariate situazioni.

E voi quali credete che siano i personaggi con la stamina più elevata in One Piece? Sbizzarritevi nella sezione commenti!

