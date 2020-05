ONE PIECE: l'intera saga di Skypiea è disponibile gratis su Manga Plus

Siete a corto di passatempi durante questo periodo di quarantena? Non temete, perché il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, vi viene nuovamente incontro. Dopo aver rilasciato in patria oltre 60 volumi del manga, la serie torna a far parlare di sé rilasciando un intero arco narrativo da leggere anche in Occidente.

Sono tempi duri anche per l'autore di ONE PIECE, che ha già avvertito i propri fan che il manga sarà sottoposto a pause ulteriori a causa della pandemia del Covid-19. Nonostante ciò, il franchise continua a combattere assiduamente la noia da quarantena, venendo incontro ai lettori di tutto il mondo tramite il portale di Manga Plus. Il profilo ufficiale del sito, infatti, ha rivelato tramite un post di aver diffuso gratuitamente i capitoli che vanno dal 217 al 305, quasi un centinaio di puntate che ricoprono l'intera saga di Skypeia.

Ovviamente, i capitoli sono disponibili anche in Italia, seppur in lingua inglese e spagnola. Ad ogni modo, se masticate anche solo una delle due lingue, potete dare una lettura all'arco narrativo in questione accedendo al portale tramite il link alla fonte. Un gesto piccolo, semplice, ma che ribadisce nuovamente la vicinanza di ONE PIECE e della cultura nipponica ai fan di tutto il mondo. Vi ricordiamo, infine, che avete tempo fino alle ore 21 del 15 maggio per recuperare i capitoli, approfittatene!

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa, siete interessati? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.