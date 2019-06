ONE PIECE, Un'interessante curiosità sulla taglia di Barbanera

Uno dei personaggi più interessanti sin dalla sua "elezione" a Imperatore è senza alcun dubbio Barbanera, uno dei principali antagonisti di ONE PIECE, nonché la principale causa per la quale scoppiò la Guerra di Marineford con la consegna alla giustizia di Portoguese D. Ace.

Vi farà piacere sapere che un fervido appassionato del franchise di Eichiro Oda ha calcato un po' la mano con i numeri, indagando sul particolare della taglia del neo-Imperatore che sappiamo essere intorno ai 2.247.600.000 di Berry, tipica valuta dell'opera. Il fan, dunque, ha postato nella celebre e omonima community di Reddit il suo ragionamento partendo da un'interessante tesi la quale taglia di Barbanera deriverebbe dalla conversione della stessa, in sterline, che ebbe l'omologo personaggio realmente vissuto nel 1716.

L'ipotesi parte dai dati della taglia sulla testa che ebbe il Pirata che controllò il Mar dei Caraibi nel 1716, che dovrebbe aggirarsi all'incirca sulle 100 sterline. La cifra, dunque, venne poi convertita (potete farlo anche voi online coi numerosi tool presenti in rete di conversione) in valuta america del 1716 che risultò essere pari a 19.869,99 dollari (mica male, il Pirata). La conversione, aggiungiamo, deve essere avvenuta nel 2016 età in cui presumibilmente Eichiro Oda decifrò la taglia di Barbanera.

Solo a questo punto, Oda concluse il suo processo con un ultimo passaggio, spostando la cifra da valuta statunitense a yen nipponici riferiti al sempre allora 2016 (poco più di 113 yen per dollaro) con una semplice moltiplicazione che, tramite approssimazione per eccesso, ci portò alla cifra e taglia che noi tutti oggi conosciamo. La tesi, dunque, trova risoluzione nel lavoro dell'appassionato di ONE PIECE che è riuscito a dimostrare la sua teoria per la quale il sensei si sia servito in tutto e per tutto di dati reali per giungere alla sua conclusione, sottolineando la maniacale cura di dettagli a cui Oda è abituato.

Ma a proposito di Barbanera, avete già visto l'ultimo sketch dedicato al temuto Imperatore?