ONE PIECE: un'interessante teoria sembra aver svelato chi morirà nei prossimi capitoli

Più volte vi abbiamo raccontato della grandissima abilità di Eiichiro Oda nel nascondere dettagli potenzialmente importanti in giro per le tavole. Con una battaglia in corso negli ultimi capitoli di ONE PIECE, non è escluso che lo scontro possa mietere qualche vittima. Una teoria, a tal proposito, sembra aver svelato chi morirà nei prossimi capitoli.

L'arrivo inaspettato di Jinbe ha salvato i nostri eroi dal contrattacco della flotta di Kaido, pronte a rispondere al fuoco e sparare sulla flotta avversaria. Ad ogni modo, dopo aver scoperto il motivo per il quale Rufy inventa soprannomi per tutti coloro che incontra ed eccezione della sua ciurma, un fan ha scovato un dettaglio che potrebbe essere estremamente interessante.

L'ipotesi condivisa da NoufChurros, un utente di Reddit, si apre mostrando nuovamente una tavola del capitolo 969 con i 9 foderi rossi. In particolare, ha notato che 3 dei 9 samurai, Kiku, Ashura Doji e Cane-Tempesta sono in scala di grigi al contrario dei restanti membri. Dopodiché, Nouf ha collegato questo dettaglio a una tavola comparsa nel capitolo 976 di ONE PIECE in cui soltanto loro tre rivelano a Kin'emon che se lui dovesse morire, allora loro moriranno con lui.

Un dettaglio estremamente interessante ma che potrebbe aver svelato anticipatamente le mosse di Eiichiro Oda. Ad ogni modo, questa resta unicamente una teoria e pertanto vi suggeriamo di coglierla con le dovute precauzioni. E voi, invece, la considerate un'ipotesi plausibile? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.