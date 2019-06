ONE PIECE introduce un nuovo e potente nemico per la ciurma protagonista

Il mondo di ONE PIECE è estremamente variegato e abitato da una pletora di personaggi, buoni e cattivi, con alcuni che hanno già incontrato la ciurma di Cappello di Paglia e il suo capitano Monkey D. Rufy, mentre altri non hanno ancora avuto questa chance. Sembra che tra questi ultimi, sia stato da poco introdotto un altro nemico importante.

I Cinque Astri di Saggezza si muovono. Il quintetto che si riteneva finora essere tra gli esponenti più di spicco del Governo Mondiale potrebbero essere subordinati di un misterioso personaggio introdotto da poco nell'anime di ONE PIECE. Dopo aver incontrato Shanks, protagonista di una bizzarra fusione di un fan, nell'episodio 889 i Cinque Astri di Saggezza incontrano una figura misteriosa che è apparsa per la prima volta nella serie.

Dopo aver tagliato gli avvisi di taglia di Rufy e Barbanera e aver preso quello di Bibi, Im-sama si dirige verso il trono e ci si siede sopra, mentre i Cinque Astri si inginocchiano ai suoi piedi chiedendogli qual è il suo volere e quale sarà la prossima "luce" da spegnere. La figura adombrata che si è seduta sul Trono Vuoto, imponendosi quindi come vero signore del mondo di ONE PIECE, rimane in silenzio fino alla fine dell'episodio, giunta pochi secondi dopo.

Considerato il gesto di poco prima, che Im-sama abbia deciso di uccidere uno tra Rufy e Barbanera? Oppure il sovrano ha qualche altra mira che è ancora tenuta nascosta a lettori e spettatori di ONE PIECE?