ONE PIECE invade l'UFC, Roxanne Modafferi si presenta al Weigh-in vestita da Rufy!

Roxanne Modafferi, lottatrice trentasettenne militante nell'UFC femminile e grande appassionata di anime, si è recentemente presentata al weigh-in precedente al match con la sfidante Andrea Lee con indosso il cappello di Rufy, chiedendo aiuto all'eroe di ONE PIECE in vista del match.

Il suo omaggio alla Ciurma di Cappello di Paglia sembrerebbe aver pagato, visto che il giorno successivo la lottatrice è riuscita a sconfiggere l'avversaria grazie al voto unanime dei giudici. Per l'esperta di arti marziali non si tratta di una prima volta: nel mese di gennaio aveva già indossato la parrucca da Super Saiyan Blue, vincendo anche in quel caso l'incontro con Maycee Barber.

Negli ultimi tempi sono sempre di più i lottatori che omaggiano gli anime prima di un incontro, a testimonianza dello spaventoso incremento di popolarità ricevuto dall'industria negli ultimi cinque anni. Pochi mesi fa, ad esempio, il lottatore Takashi Sato è entrato sul ring citando Berserk, mentre la famosa Rounda Rousey ha parlato più volte del suo amore per Dragon Ball, ed in particolare per Vegeta.

