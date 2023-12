ONE PIECE, le invenzioni di Vegapunk sono moralmente deprecabili?

Seppur geniale, il simpatico Dr. Vegapunk, fino a poco fa una delle figure più misteriose dell’universo di ONE PIECE, ha commesso alcune azioni terribili e moralmente discutibili, alleandosi con la Marina e dando loro armi e potenziamenti che hanno causato morte e distruzione in tutti i mari, e conducendo esperimenti a dir poco raccapriccianti.

Luffy ha dimostrato di avere un certo talento nel trovare persone affidabili come alleati, e quando la sua ingenua bontà viene meno è affiancato dal resto dei mugiwara, tutti piuttosto consapevoli dei pericoli in cui potrebbero incorrere se si alleassero con pirati o personaggi poco raccomandabili o che non si dimostrano degni della loro fiducia.

Visti però i recenti avvenimenti sull’isola di Egghead, Luffy ha comunque deciso di aiutare il Dr. Vegapunk, nonostante questi sia l’artefice dietro alcuni degli armamenti più pericolosi usati dal braccio militare del Governo Mondiale. Sebbene Oda abbia provato a presentarlo come un personaggio prettamente positivo, con un design anche giocoso, il geniale scienziato è la mente dietro i Pacifista, robot dalle abilità straordinarie basati sul reale Kuma, Orso Bartholomew, ma anche dietro la Mother Flame, un’arma dalla potenza spaventosa, che Im usa per disintegrare il regno di Lulucia.

Per quanto lui abbia sempre svolto il proprio lavoro con passione, Vegapunk ha firmato, anche se involontariamente e indirettamente, la condanna e la morte di migliaia, se non milioni, di persone nel mondo di ONE PIECE. In più occasioni si è mostrato preoccupato riguardo alle conseguenze che i suoi esperimenti avrebbero potuto, o potrebbero, avere sulle popolazioni del Nuovo Mondo.

D’altro canto, però, Vegapunk ha portato grande innovazione scientifica e tecnologica in tutti i mari, soprattutto per i suoi lavori e le sue scoperte sulla medicina e sulla biologica. Le sue ricerche sulle cellule staminali e sugli organi artificiali potrebbero salvare la vita a tantissime persone in difficoltà, così come anche i modi elaborati su Egghead per influenzare il clima. Liberandosi del volere di chi gli fornisce denaro a sufficienza per condurre le proprie ricerche, forse Vegapunk si dimostrerebbe più sensibile e meno propenso a creare oggetti in grado di sterminare intere popolazioni in pochi secondi.

Tuttavia, la decisione di continuare a lavorare per il Governo pur sapendo come la Marina ha usato parte delle sue invenzioni, lo relega a stato di personaggio dalla moralità ampiamente discutibile.