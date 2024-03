ONE PIECE, ipotesi e teorie sulle prossime mosse di Barbanera

Ormai lo sappiamo che Barbanera ha diversi piani in atto in ONE PIECE, perciò vogliamo provare a fare qualche ipotesi su quello che potrebbe mettere in moto uno dei quattro imperatori e probabilmente il villain finale del manga.

Dato ormai il suo dominio incontrastato su Hachinosu, secondo una teoria Barbanera vorrebbe rendere l'isola sovrana, in modo da poter partecipare ai vari Reverie e far sì che i suoi pirati, e lui in primis, ottengano lo stesso status degli altri governanti mondiali pur restando dei bucanieri incalliti.

Questo potrebbe passare da ciò che è successo a Egghead, dove sono apparsi abbastanza a sorpresa Catarina Devon e Van Ooger. La pirata ha toccato Jaygarcia Saturn, e sappiamo che con il suo frutto può adesso replicarne le fattezze e chissà cos'altro. Potrebbe quindi infiltrarsi a Marijoa, dare ordini a tutta la Marina e far scoppiare chissà quale caos all'interno del Governo mondiale stesso. E chissà che il segreto del Robot di Egghead non ne faccia parte.

Quello che Van Ooger dice a Saturn poi ci dà la dimensione delle mire di Barbanera in ONE PIECE: il mondo intero. Ecco perché sembra chiaro che il pirata voglia colpire al cuore il Governo e probabilmente anche gli Astri di Saggezza, magari sfruttando l'incidente di Egghead proprio per consolidare il suo potere politico nell'ecosistema che regge il manga di Eiichiro Oda.

Questo ovviamente potrebbe portarlo allo scontro finale con Rufy, dato che Barbanera si pensa possa mettere in atto una libertà controllata da lui, mentre Rufy ne vuole una totale.

E secondo voi quali sono i piani di Barbanera? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al messaggio di Eiichiro Oda per la lunga pausa di ONE PIECE.

