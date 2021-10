ONE PIECE: un irremovibile Zoro nell'epica figure di Legendary Studio

L'intera saga di ONE PIECE è ricca di momenti e scene memorabili, alcune delle quali che oggi sono indelebili nella mente degli appassionati del capolavoro di Eiichiro Oda. Una scena, in particolare, è stata così apprezzata dalla community che ha persino scatenato un dibattito sul vice-capitano dei Mugiwara.

Sia Sanji che Zoro sono infatti le "ali" del futuro Re dei Pirati, o quantomeno questo è il termine con il quale l'autore descrive l'importanza dei due personaggi per il loro capitano. Entrambi ne hanno passato di cotte e di crude per Rufy, tuttavia un momento in particolare ha puntato i riflettori proprio e soltanto su Zoro.

Per il bene del suo amico nonché capitano, infatti, lo spadaccino dei Mugiwara decise durante la Saga di Thriller Bark di farsi carico di tutte le sofferenze di Rufy come richiesto da Orso e sottostare così ad un dolore senza precedenti. Legendary Collectibles Studio ha voluto omaggiare proprio quel momento straordinario realizzando un modellino in scala alto ben 38 cm. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è già disponibile al preordine al costo di 420 euro con la consegna prevista tra il primo e il secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.