ONE PIECE: Un irriverente Vinsomke Sanji nell'ultima statua di Dream Studio

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa oltre a essere attualmente uno dei più longevi, e importanti per rivelazioni ed eventi, dell'epopea piratesca ideata da Oda, è caratterizzato da un'ambientazione singolare dove i Mugiwara hanno ricevuto design altrettanto particolari, come quello di Sanji ricreato alla perfezione in una recente statua.

Come potete infatti vedere dal post riportato in calce, condiviso da @MundoKame, Dream Studio ha realizzato una maestosa e splendida statua dedicata al cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia, ritraendolo con l'eccentrico yukata di colore giallo e bianco, mentre tiene in mano una lattina in una posa vista sia nel manga che nella trasposizione animata. In scala 1:4, per un'altezza di circa 52 centimetri, e un prezzo di 332 euro, la statua in questione presenta anche una base molto dettagliata e perfettamente in linea con l'atmosfera di Wano.

Affiancato alla figure di Sanji è stato mostrato anche un piccolo baule contenente due Frutti del Diavolo in miniatura, specificamente il frutto Gom Gom di Luffy e il Foco Foco mangiato da Ace e in seguito alla morte di quest'ultimo da Sabo. Un omaggio ai tre fratelli per giuramento che gli appassionati possono già pre ordinare dal sito dell'Octopus Studio, ad un prezzo di 38 euro.

Ricordiamo che nel capitolo 1013 gli Imperatori hanno mostrato la loro potenza, e vi lasciamo ad un fedele cosplay dedicato a Luffy.