ONE PIECE: su che isola è nato Kaido? La grande rivelazione

Si conoscono pochi dettagli sulle figure degli imperatori, i pirati più forti del mondo di ONE PIECE. Se con la saga di Whole Cake Island è stato approfondito qualche aspetto relativo alla vita di Big Mom, lo stesso non si può dire degli altri tre. Se con ONE PIECE: RED si potrebbe saperne di più su Shanks, ora è stato il momento di Kaido.

Il signore dell'isola dei samurai sta vedendo il suo dominio giungere al termine e, pertanto, Eiichiro Oda ha deciso di inserire un flashback di Kaido in ONE PIECE 1049. In questo modo abbiamo conosciuto alcuni dettagli della vita passata dell'imperatore, con alcuni frangenti fondamentali.

Ma dov'è nato di preciso Kaido? In passato si sapeva soltanto che Kaido era nato in un'isola appartenente alla Grand Line. Le prime pagine del capitolo 1049 danno questa risposta. Kaido è nato nel regno di Vodka, che fino ad ora non era mai stato menzionato. L'isola è governata da un re e con un popolo apparentemente molto povero, dove c'era molta violenza e sudditanza verso i Draghi Celesti, verso cui si doveva pagare un obolo.

Kaido però subito salì agli onori della cronaca, facendosi strada con la violenza fin da bambino, e per questo la taglia di Kaido fu alta fin da subito. Vedremo se Eiichiro Oda deciderà di dare altre informazioni su quest'isola nei prossimi capitoli o in un databook dediato.