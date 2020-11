ONE PIECE: le isole della Grand Line diventano pianeti in una nuova illustrazione

Sono molti gli appassionati di ONE PIECE e spesso capita che alcuni di loro decidano di dedicare alcune proprie creazione al manga di Eiichiro Oda. Questo è anche il caso di un utente di Reddit. Andiamo a vedere la sua illustrazione.

Nel corso degli ultimi capitoli della longeva serie si sta svolgendo una guerra ad Onigashima, l'isola a largo del paese di Wano, e mentre l'alleanza tra Luffy, alcune Supernove, e i fedeli del precedente shogun, Oden Kozuki, si scontra contro i pirati comandati dai potenti imperatori Kaido e Big Mom, l'opera si avvicina sempre di più al capitolo 1000. Con tavole sempre più avvincenti ed un'attesa crescente della pubblicazione a quattro cifre, alimentata anche da un coutndown avviato dallo stesso staff del mangaka di ONE PIECE , i fan sono sempre più in fermento e forse proprio questa situazione di grande agitazione fa da motore per la realizzazione di numerose nuove opere per omaggiare il famoso fumetto.

Tra queste creazioni osserviamo il disegno, riportato al termine della news, dell'utente Reddit AlwaysWipes. Egli ci mostra una sua personale visione del mondo dei pirati, nella quale invece della presenza di un immenso oceano costellato di isole, troviamo uno sconfinato spazio in cui, attorno ad una stella, ruotano numerosi pianeti, ognuno di essi rappresentante un isola presente nel manga.

Il protagonista, Luffy, osserva i numerose luoghi visitati nel corso del proprio viaggio, in una nuova versione sferica, dalla superfice di una di queste. Tra ciò che gli si para davanti agli occhi riconosciamo, oltre che la propria nave, Thousand Sunny, numerose aree del modo come Punk Hazard, la prigione di Impel Down ed anche Zunisha, l'elefante su cui sorge Zo.

Cosa ne pensate di questo disegno? Scrivetecelo nei commenti. Vi riporto inoltre un nostro articolo riguardante i Gear, abilità usate da Luffy in ONE PIECE.