ONE PIECE: quante isole mancano alla meta finale con il tesoro?

Manca relativamente poco al finale di ONE PIECE. Le dichiarazioni di Shueisha ed Eiichiro Oda non lasciano spazio a dubbi, ormai il viaggio di Monkey D. Rufy sta per giungere alla fine. Prima di arrivare a Laugh Tale però ci sarà ancora tanta strada da fare: quante isole mancano alla meta finale con il leggendario tesoro di Joy Boy?

Dopo la battaglia di Onigashima e la liberazione di Wano, Rufy e la sua ciurma salperanno di nuovo l'ancora verso una destinazione ancora ignota. Ci sono vari percorsi possibili per cappello di paglia e i suoi compagni, che li porteranno verso Barbanera o Im, a seconda di quale sarà il nemico finale di ONE PIECE.

È sicuro però che Barbanera verrà affrontato: Marshall D. Teach è stato per troppo tempo lanciato come nemico di Rufy per sparire così facilmente dai radar, mentre Im sembra poter essere relegato a ruoli più secondari. A questo punto, è possibile una tappa a Hachinosu, il paradiso dei pirati costruito dal novello imperatore. Non è da escludere una tappa anche su Lodestar, ultima isola della Rotta Maggiore. Anche questa difficile da raggiungere, sarà l'ultima tappa prima dell'approdo su Laugh Tale e consentirà alla ciurma di fare provviste in vista del viaggio finale.

Al momento quindi siamo a ben due isole prima di Laugh Tale: Lodestar e Hachinosu, o comunque con quest'ultima che potrebbe essere sostituita da un'altra isola dove avverrà lo scontro con Barbanera. Più difficile invece il conteggio delle isole intermedie: considerata anche la ricerca degli ultimi Road Poneglyph per Rufy e compagni sarà necessario viaggiare ancora molto. Va infatti esplorata quantomeno un'altra isola per trovare l'ultima pietra rossa, mentre Elbaf sembra una tappa quasi obbligata per il viaggio. L'isola dei giganti è stata infatti menzionata fin troppe volte nella storia. A seconda della presenza di Im nella prossima fase della storia e del destino di Sabo, Rufy e compagni potrebbero essere destinati anche ad approdare al quartier generale della marina se non anche a Mary Geoise.

Sembra quindi che Rufy debba mettere piede almeno in altri cinque luoghi prima di approdare a Laugh Tale. Basterà il resto del viaggio per raccontare tutte queste saghe?