ONE PIECE su Italia 2 cambia giorno e orario di trasmissione

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto la data di uscita del nuovo volume di ONE PIECE ma i fan italiani saranno delusi di sapere che su Italia 2 non andranno più in onda le serate dedicate alle repliche dell'anime sui pirati.

In particolare ci riferiamo alle repliche della quarta stagione delle avventure di Rufy e della sua ciurma di pirati e di "Orange Road", serie che andavano in onda rispettivamente il lunedì e il martedì sera. Il motivo più probabile dietro a questa decisione è lo scarso successo riscosso tra gli appassionati degli anime italiani. Comunque il network fa sapere che l'appuntamento con ONE PIECE continuerà a partire dal prossimo 10 febbraio, le puntate inedite andranno in onda infatti ogni lunedì sera alle 20:20, mentre Orange Road sarà spostato il sabato pomeriggio a partire dalle 18:10, giornata in cui verranno trasmessi cinque episodi.

Nel corso dei mesi Italia 2 era diventato uno dei canali di riferimento per i fan dell'animazione giapponese, adesso non ci rimane che vedere quindi quali saranno le prossime mosse dei dirigenti di Mediaset, nel frattempo la storia ideata dal celebre mangaka Eiichiro Oda continua, come potete leggere nella nostra recensione del volume 92 di ONE PIECE, in cui abbiamo assistito alla sfida tra Rufy e Kaido.