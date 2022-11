Riecco ONE PIECE su Italia 2: lo spot promozionale per la Saga di Dressrosa

Una grande avventura sta per riprendere. I pirati di ONE PIECE stanno per lanciarsi all'arrembaggio di Mediaset Italia 2, il canale del digitale terrestre su cui proseguirà il doppiaggio italiano l'anime tratto dall'opera di Eiichiro Oda.

In anteprima assoluta, a Lucca Comics & Games Emanuela Pacotto aveva svelato che presto ONE PIECE sarebbe tornato in Italia. Ebbene la data è ora vicinissima. Come anticipato dalla doppiatrice nostrana di Nami, Rufy e gli altri Mugiwara stanno per proseguire le loro pazze avventure sui canali Mediaset. Il doppiaggio italiano di ONE PIECE continua dal 16 novembre 2022 su Italia 2.

Con l'appuntamento ormai vicinissimo, sulla pagina ufficiale di Mediaset Italia 2 su Facebook è stato condiviso lo spot pubblicitario di ONE PIECE. La ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia sbarcherà da mercoledì in prima serata, con la messa in onda in prima assoluta della Saga di Dressrosa doppiata in italiano.

Ogni mercoledì sera, sul canale 49 del digitale terrestre, verranno trasmesse dunque 3 puntate di ONE PIECE. L'adattamento riparte dall'episodio 629, che inaugura la Saga di Dressrosa che vedrà i Mugiwara contrapporsi a Donquijote Doflamingo. Questo arco narrativo si conclude con l'episodio 750, ma non sappiamo ancora fino a dove si spingerà la localizzazione italiana. Nel mentre, l'anime continua a dare spettacolo con l'episodio 1040 di ONE PIECE.