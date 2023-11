ONE PIECE: e se Ivankov fosse riuscito a mangiare QUEL frutto del diavolo a God Valley?

L'incontro tra i Mugiwara e l'Astro di Saggezza Saint Jaygarcia Saturn ha dato il via a un flashback che sta ripercorrendo le origini e la storia di Bartholomew Kuma. Attraverso questo racconto i lettori di ONE PIECE sono stati portati a God Valley, l'isola su cui si svolse lo scontro decisivo tra Roger e Rocks.

Nel capitolo 1096 di ONE PIECE viene raccontato l'inizio dell'Incidente di God Valley, ma con un focus sugli schiavi Kuma, Ginny e Ivankov. Per cercare di fuggire dal torneo mortale organizzato dai Draghi Celesti, il trio di ragazzi si accorda sul da farsi. Ginny spiega ai suoi compagni che saranno i premi del gioco dei Draghi Celesti la chiave per la fuga da God Valley. Tra i frutti del diavolo di ONE PIECE nascosti a God Valley Ginny ha individuato un frutto che permette di trasformarsi nel mitologico drago azzurro ed anche il frutto Pad Pad. Se uno di loro riuscisse a mangiarne anche solo uno, fuggire dall'isola non sarebbe più solo un sogno.

Mentre il torneo dei Draghi Celesti viene sconvolto dall'arrivo dei pirati di Rocks e Roger, Kuma e Ivankov ne approfittano per appropriarsi dei due frutti citati da Ginny. Se tuttavia Kuma riesce a ingurgitare il Frutto Pad Pad, una tempestiva Big Mom impedisce a Ivankov di mangiare il Woh Woh modello drago azzurro che verrà poi dato a Kaido.

Questo avvenimento dà vita a un "What If..." a dir poco clamoroso. E se Emporio Ivankov fosse riuscito a mangiare il Frutto del Diavolo di Kaido? La storia di ONE PIECE sarebbe cambiata drasticamente. In possesso dei poteri del frutto mitologico drago azzurro, il rivoluzionario non avrebbe potuto salvare la vita di Rufy a Impel Down, ma avrebbe potuto dare una grossa mano all'esercito guidato da Dragon. E Kaido avrebbe mangiato un altro frutto del diavolo, come ad esempio l'Horu Horu, oppure si sarebbe completamente affidato al suo Haki?