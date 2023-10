ONE PIECE: Jaygarcia Saturn ha anche QUEL potere? Forse sì, ecco perché

La forza dei Cinque Astri di Saggezza è sempre stata un punto interrogativo per i lettori di ONE PIECE. Questo gruppo di burocrati governa il mondo ma non sono mai scesi sul campo di battaglia, o almeno non l'hanno mai fatto fino a ora. Con il recente flashback del Reverie e l'attuale saga di Egghead, le cose sono cambiate enormemente.

Infatti Jaygarcia Saturn ha deciso di farsi accompagnare dalla marina per assediare Egghead personalmente, portando quindi sull'isola dove si trovano i pirati di cappello di paglia una delle personalità più importanti del mondo di ONE PIECE. La sua comparsa è stata accompagnata da un'evocazione demoniaca, dal quale si è manifestato Saturn in versione ibrida. Dopo aver subito un affondo da Bonney, l'uomo non sembra essersi preoccupato più di tanto, e il motivo è semplice: sa rigenerarsi.

La rigenerazione infatti sembra sia una delle abilità degli ushi-oni, quindi anche questa capacità fa parte del Frutto del Diavolo di Jaygarcia Saturn, se questo verrà confermato nei prossimi capitoli. La ferita inflitta da Jewelry Bonney con quella spada normale quindi, vista anche la dimensione del corpo dell'astro di saggezza, non è particolarmente problematica e può essere rigenerata con facilità. In ogni caso, se anche colpi del genere sono inutili, si tratta di uno dei Frutti del Diavolo più potenti di ONE PIECE, sicuramente tra i frutti Zoo Zoo migliori, in attesa di conoscere i poteri dei suoi colleghi che sembrano altrettanto potenti e temibili.

Questo mistero verrà probabilmente risolto nei prossimi capitoli, e chissà se verrà risolto anche il mistero dell'età di Saturn, o se questo è un effetto collaterale del suo potere rigenerativo.