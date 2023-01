ONE PIECE: e se Jewelry Bonney fosse un clone? La teoria che ha colpito la rete

Ci sono tanti segreti che attendono di essere rivelati. Alcuni di questi, Eiichiro Oda li sta sciorinando nell'ultima saga di ONE PIECE, ambientata a Egghead, un'isola poco distante da Wano e che è dimora di niente di meno che Vegapunk in persona. Il geniale scienziato sa tante cose sul mondo e su chi lo abita.

Avendo una conoscenza senza limiti, Vegapunk sa praticamente ogni cosa e può ipotizzare teorie su teorie su tutto ciò che non conosce. La sua sete di conoscenza lo porta anche a creare invenzioni su invenzioni e a sondare l'ignoto con esperimenti e ricerche anche al limite della moralità. E proprio da una di queste ricerche condotte ai tempi dei MADS si è scatenata una marea di teorie. Se non avete letto ONE PIECE 1072 e non siete quindi in pari con il manga, il contenuto può portare a rivelazioni spoiler.

Vegapunk e gli altri scienziati riuscirono a creare con successo un clone di Stussy all'epoca della loro vita da scienziati criminali. Ciò ha portato il fandom del manga a creare una serie di teorie dove Jewelry Bonney è un clone. La donna, infatti, sta per scoprire un segreto che il padre Kuma Bartholomew ha tenuto nascosto per tanto tempo e che Vegapunk stava cercando di proteggere. Secondo alcuni, il segreto sta proprio nella sua natura, non unica ma copiata da un altro individuo.

Secondo alcuni fan, Bonney è un clone di Big Mom, e ciò lo si vedrebbe nell'ingordigia, nei capelli rosa e nel modo in cui porta il rossetto. Tuttavia gli altri fattori fisici non sembrano ricalcare quelli di Big Mom, anche se va detto che il suo Frutto del Diavolo potrebbe aver portato a una situazione diversa per la donna. Secondo altri, invece, Bonney è un clone della precedente regina del regno di Sorbet, un personaggio di cui finora si sa ben poco.

Infatti, per ora Bonney è molto legata al padre ma non si sa nulla di sua madre. Neanche nei flashback compare mai, e quindi ci sono molti punti aperti. In ogni caso, basterà attendere qualche capitolo di ONE PIECE per conoscere la verità.