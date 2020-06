ONE PIECE: Jewelry Bonney prende vita nel cosplay di Natsucchi

La generazione terribile di ONE PIECE fu uno degli elementi distintivi dell'arco dell'arcipelago Shabondy. All'epoca furono presentate le Supernove, ovvero quei pirati che si erano distinti particolarmente durante il primo tratto della Rotta Maggiore. Tra questi c'era Jewelry Bonney detta la mangiona, che ancora oggi conserva alcuni misteri.

Fino ad ora, Jewelry Bonney è stata una delle Supernove ad apparire meno dopo il timeskip insieme a Urouge e non sembra che avrà un ruolo predominante ancora per diverso tempo. Tuttavia l'abbiamo vista al Levely a sorpresa sotto mentite spoglie. La ragazza dai capelli rosa sembra essere collegata al Governo Mondiale o a qualche personaggio importante, ma Eiichiro Oda non ha ancora svelato di cosa si tratta.

In ogni caso, è passato molto dalla sua prima apparizione all'arcipelago, dove la vedemmo intenta a mangiare vagonate di cibo insieme alla sua ciurma. Natsucchi ha deciso di dedicare a Jewelry Bonney un cosplay che si basa sui vestiti che vedemmo all'epoca. Il set realizzato dalla cosplayer che potete vedere in fondo alla notizia ci permette di ammirare il personaggio in più pose e di ammirare tutti i dettagli della realizzazione.

In attesa che Jewelry Bonney torni in ONE PIECE, sono altre le Supernove che stanno rubando la scena nel recente arco narrativo di Wanokuni. Se non ce la fate ad attendere, controllate gli ultimi spoiler su ONE PIECE 981.