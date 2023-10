ONE PIECE, Jewelry Bonney è in realtà un clone? Ecco perché

L'attuale saga di ONE PIECE ha gettato i lettori - oltre ai protagonisti della ciurma di cappello di paglia - su un'isola futuristica, in grado di sorprendere sempre. Abitata dal geniale Vegapunk, Egghead è una vera miniera di invenzioni tecnologiche e uniche, alcune di queste davvero eccezionali e in grado di sorprendere sempre.

E tra le creazioni di Vegapunk ci sono i cloni. Tempo prima dell'inizio della storia è stato realizzato il clone di Miss Buckingham Stussy, ex membro dei pirati Rocks e presunta amante di Barbabianca, oltre che madre dell'ex membro della Flotta dei Sette di ONE PIECE. Quindi, i cloni in ONE PIECE esistono certamente e sono anche capaci di vivere da soli ad anni dalla loro creazione. Proprio questo apre un nuovo possibile scenario che coinvolge un certo personaggio.

E se Jewelry Bonney fosse un clone? Prima dell'inizio della saga non si sapeva molto sulla mangiona delle Supernove, ma piano piano sono stati rivelati nuovi dettagli sulla sua vita, e a breve ne arriveranno degli altri. Intanto però sta prendendo sempre più corpo la teoria che Jewelry Bonney non sia altro che un clone di Jinney, una schiava incontrata da Kuma Bartholomew a God Valley insieme a Emporio Ivankov. La ragazza si presenta molto minuta per la sua età, ma ha un grandissimo appetito come Bonney e ha più o meno lo stesso modo di fare, oltre alla sua stessa palette di colori, almeno in bianco e nero.

In attesa della conferma dei colori, i due nomi presentano molte similitudini in giapponese, ma soprattutto Kuma Bartholomew potrebbe aver deciso di clonare Jinney a causa di qualche malattia o incidente occorso a lei. Anche per questo, finora, Bonney non avrebbe mai menzionato la presunta madre, che non avrebbe mai conosciuto. Questo legherebbe ancora più strettamente Kuma a Vegapunk e forse anche a Saturn. E voi pensate che questa teoria di ONE PIECE diventerà realtà nei prossimi capitoli?