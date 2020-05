ONE PIECE: Jim Carrey è il Mr. 2 in carne e ossa secondo un fotomontaggio

Manca ancora tanto tempo prima di mettere mano agli episodi del live action di ONE PIECE. Il Coronavirus potrebbe addirittura aver allungato queste tempistiche, dato che fino a questo momento non conosciamo neanche uno degli attori che prenderà parte al progetto. Intanto i fan in rete si scatenano con fotomontaggi e proposte di casting.

Abbiamo visto il The Rock versione Rufy, che di certo non sarebbe un protagonista idoneo per il live action di ONE PIECE, mentre un fan ha proposto un attore comico di caratura internazionale per uno dei ruoli nella Baroque Works. Nell'immagine condivisa dalla fanpage Facebook di ONE PIECE in calce, una sovrapposizione di volti ha permesso di vedere Jim Carrey nei panni di Mr.2, uno degli esponenti di spicco dell'organizzazione di Crocodile.

Conosciuto anche come Bentham e Von Clay, Mr. 2 divenne anche un alleato dei pirati di Cappello di Paglia, risultando in particolar modo fondamentale per l'infiltrazione prima ed evasione poi di Rufy dalla prigione di Impel Down. Il live action di ONE PIECE non si spingerà sicuramente così in là, e sarà anche difficile vedere prima di qualche anno il progetto arrivare alla Rotta Maggiore, ma un giorno potrebbe succedere.

Vedreste bene Jim Carrey nei Panni di Bentham?