ONE PIECE: Jinbe si mostra in un affascinante cosplay tutto al femminile

Mentre ONE PIECE si appresta a definire gli ultimi dettagli prima di scatenare gli effetti conclusivi e determinanti della Saga di Wano, Eiichiro Oda continua a tessere le fila dietro i Mugiwara, seminando indizi in merito al prossimo membro della Ciurma di Cappello di Paglia.

Ad ogni modo, attualmente l'ultimo arrivato tra le fila del Capitano Rufy è Jinbe, ex membro della Flotta dei Sette. Solo pochi episodi fa, intorno al capitolo 976, il Cavaliere del Mare si è finalmente riunito alla ciurma, riunendo dopo tanto tempo i Mugiwara. Il nuovo timoniere di Cappello di Paglia, in occasione della fine della saga di Whole Cake Island, era rimasto indietro per guadagnare tempo con Big Mom e permettere ai compagni di scappare.

In onore di questo personaggio, recentemente la cosplayer Michelle_maka ha voluto dedicare il suo ultimo cosplay proprio a Jinbe, proponendo la sua versione in una chiave originale. Il pirata, infatti, viene immaginato in forma genderbender, ovvero al femminile. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato particolarmente apprezzato dai fan che hanno riempito la foto originale con migliaia di manifestazioni positive. Ma a proposito di affascinanti interpretazioni, avete già dato un'occhiata a questo sexy cosplay di Nami a cura di OniWish?

E voi, invece, cosa ne pensate di Jinbe al femminile secondo il punto di vista di Michelle_maka, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.