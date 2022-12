ONE PIECE: Johny Dias Silva sembra davvero Usopp in questo fedele cosplay

La community di ONE PIECE vanta al suo seguito anche numerosi influencer e vip dal mondo della cultura dello sport e dello spettacolo. Tra i content creator che seguono il capolavoro di Eiichiro Oda vi è anche Johny Dias Silva, un talentuoso videomaker tra YouTube e TikTok.

Usopp è un personaggio chiave in ONE PIECE, non soltanto per il suo ruolo in qualità di cecchino ma anche per via della sua strettissima amicizia con Rufy, il capitano. Il pirata soprannominato 'Sogeking' è diventato un idolo del web, merito del suo carattere che ha fatto rispecchiare in lui tanti appassionati del capolavoro di Eiichiro Oda.

Nel tempo sono infatti emerse numerose manifestazioni di creatività dedicate al personaggio, come ricorda questa illustrazione che immagina Usopp alla fine dell'opera. Ad ogni modo, anche l'influencer noto come Johny Dias Silva ha omaggiato il cecchino dei Mugiwara in un cosplay dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che è stato molto apprezzato in rete grazie alla fedeltà al persnoaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale di Usopp a cura di un content creator, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.