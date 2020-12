Da ONE PIECE a Jojo: i protagonisti degli anime immaginati nel mondo di Cyberpunk 2077

Nell'immenso universo dei manga e degli anime i temi e le ambientazioni legate al genere cyberpunk sono stati esplorati poche volte, e solo alcune delle opere in questione hanno ottenuto una particolare importanza. Tuttavia un fan ha deciso di inserire tramite una fanart molti protagonisti degli anime in questo universo.

Vista la straordinaria attesa dell'ultimo videogioco targato CD Project Red, alimentata dai numerosi trailer, e anche dai continui rinvii, l'artista @a2t.wil.draw ha deciso di rappresentare con un design unico molti dei protagonisti delle serie anime più amate. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, il risultato ha portato ad un perfetto crossover tra Johnny Silverhand, personaggio interpretato nel videogioco dall'attore Keanu Reeves, e Ichigo, Naruto, Luffy, Usagi, Goku, Saitama, Jotaro e Eren in versione Gigante d'Attacco.

Con l'aggiunta al design originale di elementi cybernetici e dettagli molto vicini allo stile punk, i protagonisti in questione potrebbero perfettamente far parte del mondo creato dagli autori della saga videoludica The Witcher, e sarebbero probabilmente degli avversari ancor più complessi da affrontare, considerato che oltre alle loro abilità avrebbero a disposizione armi e tecnologie futuristiche.

Cosa ne pensate di questo simpatico crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che l'artista di God of War ha disegnato i protagonisti di Chrono Trigger, e vi lasciamo ai 5 anime da vedere prima dell'uscita di Cyberpunk 2077.