Da ONE PIECE a Jojo: tutti i protagonisti degli shonen uniti in un unico eroe

Weekly Shonen Jump è diventata un simbolo dell'industria legata ai manga e agli anime, e sulle sue pagine sono state pubblicate serie diventate pilastri del settore, come Dragon Ball, Naruto, e ONE PIECE ancora in corso. Per celebrare tutti i protagonisti delle più grandi opere shonen un fan ha realizzato un disegno molto particolare.

Prendendo in considerazione il fatto che la rivista in questione è stata pubblicata per la prima volta nel 1968, si può ricostruire in maniera alquanto precisa una filologia del genere shonen, e grazie ai numerosi concorsi indetti ogni anno dalla casa editrice Shueisha il catalogo di serie presenti è diventato sempre più vasto, e ha contribuito a far registrare la cifra record di circa 7.5 miliardi di copie vendute nel corso di questi 52 anni.

Viene quindi naturale pensare che ci sia una quantità di protagonisti di serie shonen con altrettanti poteri, spesso devastanti, e per quanto sia impossibile riunirli tutti in un'unica illustrazione, un'appassionata ha deciso di fonderne diversi creando uno degli avversari sicuramente più letali mai apparsi sulle pagine di un manga. L'artista @TinaFate1 ha condiviso su Twitter l'immagine che trovate nei post riportati in fondo alla pagina, dove vediamo un ragazzo con le caratteristiche fisiche, tratti distintivi e vestiti di molti dei protagonisti della maggiori serie shonen.

Con metà volto di Luffy di ONE PIECE, e metà della maschera di Ichigo di Bleach, il personaggio in questione indossa anche la sciarpa di Natsu di Fairy Tail, i pantaloni di Goku, intorno al cappello di Paglia si trova una fascia del Villaggio della Foglia, ed è in grado di utilizzare i poteri del Demone, come in Black Clover, di generare il Rasengan, ed è assistito da uno Stand Super Saiyan One Punch Man, e un piccolo Pikachu con il ciuffo distintivo di Gintoki. Con uno sguardo più attento è anche possibile individuare il Death Note, il Millennium Puzzle di Yu-Gi-Oh, mentre è palese la sega di Chainsaw Man che spunta dal cappello.

Cosa ne pensate di questo spettacolare omaggio al mondo degli shonen? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Nico Robin ha preso vita in un bel cosplay, e vi lasciamo ai dettagli sulla terribile arma di Queen, vista nei recenti capitoli.