ONE PIECE: e se Joy Boy fosse un Buccaneer? La teoria

Ci sono tante leggende che hanno vissuto nel mondo di ONE PIECE, un mondo non soltanto vasto, con centinaia di location diverse, ma anche profondo e che affonda le sue radici in una storia quasi millenaria. Questo perché una delle fasi importanti di questo racconto è il Secolo Vuoto, cento anni dei quali non si sa praticamente nulla.

È in questo periodo che avvenne la ribellione contro il regno antico, è in questo periodo che fu formato il Governo Mondiale che ancora oggi controlla il mondo di ONE PIECE e fu in questo periodo, risalente a circa 800 anni prima dell'inizio della storia di Rufy, che visse uno degli uomini più leggendari di sempre. Colui che raggiunse Laugh Tale nascondendovi dei tesori, colui che creò i Poneglyph e tanto altro ancora: Joy Boy.

Non si sa molto di Joy Boy, se non che sia un individuo estremamente interessante e pivotale per raggiungere l'isola finale. Di certo, si sa che era l'incarnazione di Nika così come lo è ora Rufy, ma potrebbero anche emergere nuovi dettagli. E proprio la rivelazione dell'esistenza della razza Buccaneer può far sorgere nuove teorie. E se Joy Boy fosse stato un Buccaneer? Questa razza a cui appartiene Kuma Bartholomew è composta da uomini discendenti dai giganti, con un fisico enorme rispetto a quello di un umano medio.

Inoltre, questo clan sembra essere marchiato da un peccato che si trascina da secoli. E se questo peccato fosse proprio l'essere discendenti di Joy Boy? L'uomo vissuto secoli fa potrebbe aver lasciato il suo cappello di paglia a Mary Geoise, un cappello che sembra enorme, ma non abbastanza per un gigante. Potrebbe invece essere perfetto per un uomo di quella taglia intermedia tra umano e gigante. E voi cosa ne pensate? Ritenete che i due elementi possano collegarsi tra loro?