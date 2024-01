One Piece: Joy Boy è stato l'unico possessore del Frutto Nika prima di Rufy?

Tra i tanti misteri celati in One Piece dal Governo Mondiale e seppelliti sotto una patina di riserbo e circospezione, quello che ha esercitato la fascinazione maggiore presso i lettori è stato sicuramente l'occultamente del Frutto Nika, e dell'identità di colui che ne è stato il possessore circa 800 anni prima dell'inizio delle avventure di Rufy.

Dell'uomo (ma lo era davvero?) che in tempi dimenticati e remoti ha incarnato la figura di Nika, utilizzando i poteri del Frutto per scardinare il sistema di prevaricazioni e ingiustizie che governava la vita di moltissime popolazioni nel mondo, si sa poco o nulla, se non che la sua sola memoria rappresenta agli occhi del Governo Mondiale una minaccia assoluta per la preservazione dello status quo corrente. Non è un caso, infatti, che i membri del Gorosei abbiano celato la vera natura dell'Hito Hito No Mi: modello Nika, lasciando credere che lo Zoan Mitologico fosse in realtà ascrivibile al novero dei Paramisha.

Lo stesso Rufy è l'unico personaggio che la Storia (sia quella con la S maiuscola, che quella relativa alla diegesi del racconto) riconosce come il possessore del Frutto Nika, data la cancellazione dagli annali di tutte le informazioni – dirette, o indirette – relative al percorso di Liberazione popolare di Joy Boy e degli eventi che hanno dominato i Cento anni di buio. Questo ha portato il manga – e di conseguenza colui che ne muove le fila, Eiichiro Oda – a suggerire ai lettori delle false piste e nozioni, tanto che sulla reale natura del Frutto mangiato sull'isola di Foosha da un giovanissimo Rufy non ci si è mai davvero interrogati, almeno non prima delle eponime rivelazioni di cui ci ha reso conto l'autore solo su Wano.

Se prima del flashback su Oden e dell'acquisizione del Gear 5 da parte di Cappello di Paglia, era lecito legare i poteri di Rufy alle sole proprietà della gomma, una volta che il protagonista ha metabolizzato l'immagine del Guerriero della Liberazione, ecco che l'autore ha scoperchiato un Vaso di Pandora mastodontico, dalle conseguenze tanto radicali quanto emblematiche. Come è noto, infatti, a differenza delle altre tipologie di Frutti, gli Zoan hanno una volontà propria, il che non solo ha portato molti lettori a credere che Nika stesso abbia visto nel figlio di Dragon la figura del suo successore/possessore ideale, ma che addirittura una tecnica come il Gear 5th sia stata pianificata sin dal primissimo capitolo di One Piece, a testimonianza di quanto Oda abbia sempre codificato il suo protagonista come doppio/clone di colui che incarnava in passato l'essenza stessa del Frutto.

Ed è su questa figura leggendaria che l'attenzione dei lettori si è soffermata sin dal momento in cui il manga ha iniziato ad eviscerare le prime verità sulla questione Nika, culminata in una sequela di domande: chi era, di fatto, il precedente possessore del Frutto? Joy Boy, ovvero colui che desiderava dare vita ad un'epoca inedita per il mondo e di cui il One Piece è il testamento libertario, è stato l'unico possessore prima di Rufy del Frutto? Oppure lo Zoan è il riflesso stesso di questa leggendaria figura liberatrice, la cui essenza è incarnata dal Frutto, e quindi confluita nel corpo di colui che l'ha mangiato?

Tutte domande lecite, a cui (per adesso) non è ancora possibile dare una risposta, ma sulle quali, senza alcun dubbio, Oda articolerà tutte le più grandi rivelazioni future a cui andrà incontro il manga. E chi sa, forse saranno proprio le verità di cui si faranno portavoce i Giganti di Elbaf a rivelare l'identità e il passato di Joy Boy nella prossima saga di One Piece, e a mettere così fine ad un enigma che catalizza ormai da tempo l'attenzione di ogni singolo lettore dell'opera.