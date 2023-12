Né ONE PIECE, né Jujutsu Kaisen: qual è stato l'anime più cercato del 2023?

Il calendario 2023 è stato tra i più incredibili di sempre per quanto riguarda il medium. Nel corso degli ultimi 12 mesi l'industria animata giapponese ha sfornato dei veri capolavori come il finale di Attack on Titan o la seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War. Nessuno di questi due è tra gli anime più cercati del 2023!

Nonostante il susseguirsi delle polemiche sul pessimo stato delle condizioni lavorative nell'industria animata, quest'anno gli anime si sono spinti oltre, raggiungendo animazioni senza precedenti e un livello di popolarità che sfiora ogni angolo del globo.

A spingere sul pedale dell'acceleratore sono stati soprattutto ONE PIECE, che oltre a regalarci uno dei momenti più attesi dell'anno con il Gear Fifth ha offerto delle animazioni impensabili per un anime a cadenza settimanale, o la seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Curiosamente, nonostante ONE PIECE e Jujutsu Kaisen siano i volumetti manga più venduti del 2023 non sono questi gli anime più cercati sul web dall'utenza giapponese.

Stando alle statistiche fornite da Yahoo! Japan per l'assegnazione del premio 'Yahoo! Japan Search Awards', l'anime più cercato del 2023 è stato Oshi no Ko. L'adattamento animato dell'idol manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari è stato una delle più grandi novità dell'anno, che ha convinto il pubblico sin dalla premiere. Ricordiamo infatti che quello di Oshi no Ko è stato uno dei migliori debutti anime di sempre e che l'opening di Oshi no Ko è stato il brano più ascoltato nel 2023 su Spotify Japan.

Per quanto riguarda il resto della top 5, i più cercati sono Blue Lock, che vanta il titolo di serie manga più venduta del 2023, Hell's Paradise: Jigokuraku, Frieren: Oltre la fine del viaggio, che di recente è divenuto il miglior anime della storia secondo l'utenza MyAnimeList, e infine Demon Slayer: Swordsmith Village Arc.