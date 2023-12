One Piece: il Jump Festa 2024 promette grandi esclusive

Pochi eventi come il Jump Festa promettono di soddisfare le curiosità dei lettori dei manga editi da Shueisha, dato l'alto numero di esclusive che ogni anno trapela da questo congresso. E come l'anno scorso, anche l'edizione 2024 promette di essere dominata da One Piece, con Oda che dovrebbe diffondere notizie importanti sul prosieguo di Egghead.

È logico – se non addirittura scontato – che un'opera così smaccatamente popolare come One Piece si iscriva di diritto tra i protagonisti assoluti di Jump Festa 2024. Ma il motivo per cui quest'anno il manga di Oda catalizzerà ancor di più l'attenzione di fan e addetti ai lavori rispetto alla precedente edizione, sta proprio nel momento storico che sta attraversando. Mai come ora One Piece, inteso come proprietà intellettuale, aveva raggiunto tali picchi di popolarità: non tanto nel settore dei manga (lì già domina da tempo) quanto nel più ampio orizzonte mediale in cui cade la cultura popolare.

Il 2023 non è stato solo l'anno delle rivelazioni su Kuma, dell'esordio anime di Nika e del Gear 5th, o del disvelamento della reale natura paterna di Dragon in One Piece. Questo racconta “solo” una parte della storia, tanto che nell'anno corrente abbiamo assistito al trionfo di popolarità della serie live-action, e (cosa non scontata) del successo planetario delle carte da gioco di One Piece. Un insieme di fattori, a cui Oda presterà di certo molta attenzione.

L'edizione 2024 dell'evento, che si terrà in Giappone il 16 e il 17 dicembre, sarà infatti un'occasione nevralgica per venire a conoscenza di alcune esclusive sul mondo di One Piece. Proprio come accaduto l'anno scorso per il capitolo 1070, in molti infatti si aspettano che il mangaka mostri in anteprima qualche tavola di One Piece 1102.

Inoltre il congresso è sempre stato teatro di grandi annunci, perciò è lecito aspettarsi qualche novità relativa agli intrecci futuri del manga, magari in riferimento al prossimo arco narrativo (quindi Elbaf?) o all'epilogo di Egghead. E data la centralità che l'adattamento live-action sta acquisendo nell'universo mediatico di One Piece, non ci sono dubbi che Oda voglia sfruttare la cornice del Jump Festa 2024 per annunciare qualche sviluppo inedito sulla seconda stagione della serie Netflix.