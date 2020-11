ONE PIECE: Kaido si avvicina, svelati sinossi e titoli dei prossimi episodi

L’anime di ONE PIECE sta velocemente raggiungendo il cuore dell’arco narrativo del Paese di Wa, e dalle informazioni pubblicate in rete riguardo i prossimi quattro episodi sembra che Monkey D. Luffy sia pronto a fuggire dalla prigione di Udon e avvicinarsi sempre di più al suo avversario: il potente Imperatore Kaido.

Le parole di Luffy nell'ultimo episodio sono state fondamentali, non solo rassicurare i prigionieri riguardo le sue vere intenzioni e la sua presenza a Wano, ma soprattutto per spingere i sostenitori del grande Kozuki Oden a reagire alla tirannia imposta da Kaido e insorgere contro i sottoposti di quest'ultimo, rivendicando la libertà tanto desiderata dal daimyo di Kuri.

I prossimi episodi mostreranno l'incredibile reazione dei prigionieri, e anche un singolare incontro ad Onigashima, quello tra Big Mom e Kaido, come potete vedere dalle sinossi che trovate nel post riportato in calce alla notizia. L'episodio 950 in arrivo il 15 novembre, e dal titolo "Il sogno dei guerrieri! Luffy conquistatore di Udon", mostrerà l'avanzata dei prigionieri verso la libertà, la creazione di un vaccino da parte di Chopper per curare l'infezione del suo capitano e degli altri prigionieri in seguito agli eventi nella prigione. Inoltre Luffy chiederà ad Eustass Kid di unire le forze contro Kaido.

Nella puntata 951, intitolata "I persecutori di Orochi! l'Armata dei Ninja Vs Zoro", prevista per il 22 novembre, lo spadaccino dei Mugiwara nel tentativo di proteggere la figlia di Oden, Kozuki Hiyori, si dirige con lei verso il Tempio Emma, nella foresta ai confini della Capitale del Fiore, e vengono assaltati dai ninja mandati da Orochi.

Gli eventi dell'episodio 952 che andrà in onda il 29 novembre, "Tensioni ad Onigashima! Incontro?! I due Imperatori!", porteranno ad un'evoluzione imprevista finora, con la cattura di Big Mom da parte di Queen, e l'arrivo dell'Imperatrice, privata momentaneamente dei suoi poteri grazie ad una catena di agalmatolite, ad Onigashima, dove si trova Kaido.

Le ultime anticipazioni riguardano l'episodio 953, che uscirà il 6 dicembre, "La confessione di Hiyori! Riunione sul Ponte Ohiyagi", e vedremo un incontro tra il pescatore Kawamatsu e Hiyori, che durante lo scontro tra Gyukimaru e Zoro, comincerà a scusarsi senza motivo con lo stesso Kawamatsu.

Ricordiamo che sono già disponibili gli spoiler del capitolo 995 di ONE PIECE, e vi lasciamo all'esilarante reazione del doppiatore di Sanji al compleanno di Zoro.