ONE PIECE: quante volte Kaido ha battuto Rufy? Fin troppe

L'obiettivo dei pirati di cappello di paglia è di liberare Wano e di togliere di mezzo una volta e per tutte Kaido delle cento bestie. L'imperatore è infatti uno degli ostacoli più grossi al titolo di Re dei Pirati, e per questo l'attuale saga di ONE PIECE si sta concentrando principalmente sul demolire lui e il suo grande esercito.

La situazione però non è di certo partita bene. L'imperatore infatti è la creatura più forte di ONE PIECE, confermandosi come l'essere da sconfiggere assolutamente per poter continuare il proprio viaggio, ma la sua forza è troppo grande. Rufy proverà ad affrontarlo numerose volte, ma i risultati non sono stati soddisfacenti. Quante volte ha perso Rufy contro Kaido a Wano?

Si inizia con il primo atto, che viene concluso proprio dallo scontro tra Rufy e Kaido, terminato in favore di quest'ultimo che non ha fatto il benché minimo sforzo per togliere di mezzo il suo avversario. Si salta poi direttamente all'atto tre: qui Rufy perde contro Kaido per ben tre volte. La prima vede il ragazzo essere sconfitto, per poi riprendersi e iniziare a capire come utilizzare l'Haki del Re Conquistatore. La seconda volta, Rufy consuma troppo Haki e viene scaraventato via dall'isola da Kaido. La terza volta invece riguarda l'attacco dell'agente della CP0 che distrae Rufy e permette a Kaido di colpirlo in scioltezza.

Quindi in totale Rufy perde ben quattro volte contro Kaido, che però ora sembra allo stremo a causa dei ripetuti ritorni del protagonista di ONE PIECE, che ha anche ottenuto un ulteriore power up importantissimo.