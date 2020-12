ONE PIECE, è Kaido contro Big Mom! Infuria la battaglia tra imperatori nell'anime

L'arrivo di Big Mom a Wanokuni non poteva essere di certo foriero di belle notizie. L'imperatrice ha provato ad approdare sull'isola dei samurai insieme alla sua ciurma con la sua solita nave, ma l'intervento di King li ha bloccati e ha portato al naufragio. Ma negli episodi recenti di ONE PIECE abbiamo rivisto Big Mom in preda a un'amnesia.

Arrivata anche nella prigione di Udon dove il caos ha ribaltato le carte in tavola, Big Mom torna in sé dopo lo scontro con Queen in ONE PIECE 946. L'imperatrice però viene catturata e portata a Onigashima, quartier generale di Kaido. Della donna non si è saputo più nulla, almeno fino all'episodio di questa settimana di ONE PIECE.

Sull'isola al largo di Wanokuni infatti, sotto la grande cupola a forma di teschio, Kaido ha fatto liberare Big Mom dalle manette di agalmatolite. I due poi hanno iniziato un grande scontro che potete vedere nell'estratto video in basso. Con una battaglia leggermente ampliata rispetto a quella vista nel manga di Eiichiro Oda, i due si danno colpi che fanno tremare l'intero mondo di ONE PIECE. Con l'Haki del Re Conquistatore usato da entrambi, è un miracolo che l'isola e il suo circondario siano ancora in piedi. A cosa porterà questo scontro inusuale in ONE PIECE?