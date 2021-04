ONE PIECE: Kaido e Big Mom più spaventosi che mai in questo realistico artwork

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa è indubbiamente uno dei più longevi e intensi di ONE PIECE, e tra i numerosi personaggi introdotti e tornati, Kaido e Big Mom hanno ricoperto un ruolo più che fondamentale, divenendo nei capitoli recenti i principali avversari di Monkey D. Luffy e della vecchia generazione.

La guerra per la supremazia di Wano si sta consumando ormai da numerose pagine, e Cappello di Paglia, insieme a Zoro, Kidd, Killer e Law, stanno affrontando direttamente i due Imperatori in sequenze di combattimento a dir poco intense, che sono stati resi ancora più pericolosi grazie all'incredibile artwork che trovate in calce, realizzato dall'utente @awfulowafalo.

Il risultato finale è un quadro in acrilico su tela estremamente dettagliato e profondamente fedele al design originale, dove sono state ricreate anche le squame di Kaido e nonostante l'artista abbia voluto donare uno stile molto più realistico ai due Yonko. Cosa ne pensate di questo omaggio ai due Imperatori, antagonisti nella Guerra di Onigashima? Fatecelo sapere come di consueto con un commento qui sotto.

Ricordiamo che nel capitolo 1009 Roronoa Zoro è stato protagonista di un'impresa durante la battaglia per la sovranità sull'oceano, e vi lasciamo ad un interessante grafico che mostra l'andamento dell'anime e la copertura del manga.