ONE PIECE, Kaido e Crocodile hanno una cosa in comune: il nome segreto di un attacco

Il giapponese, si sa, è una lingua molto complessa. I kanji possono essere letti in tanti modi, le loro combinazioni hanno vari significati e in più gli autori possono anche forzare una certa lettura. Assonanze e frasi ambigue fanno poi il resto. Per questo manga come ONE PIECE hanno tanti segreti e curiosità se letti in lingua originale.

Alcuni di questi segreti riguardano gli attacchi che, oltre il significato originale, vengono scritti in un certo modo. Nel capitolo 1024 di ONE PIECE abbiamo visto Kaido in azione, con l'imperatore che ha usato una certa "Freccia Vajra" che, in originale, si scrive 金剛鏑 (Kongo Kabura). Kongo è un termine buddista che significa "il più duro dei metalli", come il diamante.

Questo termine è stato utilizzato però molto tempo fa da un altro personaggio di ONE PIECE, Crocodile. Come fa notare Sandman su Twitter, sempre ben informato sulla lore e sulle peculiarità giapponesi di ONE PIECE, c'è questa somiglianza con l'attacco 砂漠の金剛宝刀 (Spada del tesoro Vajra del deserto), e ciò può voler implicare che Crocodile aveva compresso la sabbia così tanto da renderla un materiale indistruttibile.

In basso trovate le due immagini che mettono a confronto il recente capitolo di ONE PIECE e quello della saga di Alabasta con Crocodile in azione. Il tempo di Kaido però sta per scadere, come accadde al capo della Baroque Works.