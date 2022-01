ONE PIECE, Kaido è davvero Joy Boy? Una teoria dal suo nome giapponese

Armi ancestrali, verità sul tesoro One Piece, cosa c'è scritto sui Poneglyph, cos'è successo durante i Cento Anni di Vuoto: questi e tanti altri sono i misteri di ONE PIECE, ormai vero motore dell'opera. La voglia di conoscere questi segreti viaggia di pari passo con l'avventura per i mari di Monkey D. Rufy.

C'è però un altro personaggio che sembra essere davvero centrale per tutta la trama: Joy Boy. Questa figura dall'aria quasi mitologica è vissuta secoli prima di Rufy e compagni ed è il vero creatore del One Piece. Kaido sembra sapere qualcosa su di lui e potrebbe essere addirittura collegato.

Artur - The Library of Ohara, nota pagina Twitter su ONE PIECE, ha lanciato una teoria dopo l'ultimo capitolo della serie. Secondo lui, una delle possibilità di trascrizione del nome Kaido in kanji, ovvero 快童e 怪童, possono essere lette sia come ragazzo gioioso che ragazzo forte. Se quest'ultima lettura era già stata pensata, la prima invece è una novità. Ragazzo gioioso ovviamente sarebbe la traduzione italiana di Joy Boy, il personaggio sconosciuto intorno a cui aleggia così tanto mistero.

Ovviamente questa teoria è da prendere con le pinze, anche perché in ONE PIECE Kaido viene scritto con caratteri katakana e non in kanji, ma è possibile che Oda - come d'altronde fa spesso - abbia deciso di creare questo gioco di parole con una lettura decisamente atipica di quei kanji.