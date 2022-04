ONE PIECE: Kaido disegnato con lo stile di Bleach in questa particolare fan art

Lo stile di Eiichiro Oda in ONE PIECE è perfettamente riconoscibile. Tutti i suoi personaggi hanno certi connotati e, nonostante siano tutti molto variegati, se inseriti in altri manga spiccano sempre. Cosa accadrebbe se questi personaggi venissero però ridisegnati?

Ci sono tanti appassionati diventati illustratori in rete che, cresciuti a pane e manga, hanno deciso di mischiare un po' le carte in tavola, presentando la loro visione dei personaggi più famosi o facendo dei mash up di vari stili. Sono ben note le invenzioni di A2TWillDraw che ha ridisegnato Goku in nove stili diversi, oppure, sulla stessa falsariga, le visioni diverse di Abelveraart che ultimamente ha presentato un Levi in altri anime e manga.

Su Reddit invece, nel sub dedicato a ONE PIECE, è stata postata una fan art di Kaido disegnato come se fosse in Bleach. Leosinacio, il nome dell'autore del disegno, si è limitato a un'illustrazione in bianco e nero e che replica lo stesso stile di Tite Kubo. Nell'immagine in basso si vede quindi un Kaido che ricorda molto Yhwach e altri personaggi di Bleach, con tante rughe e linee sul volto che gli forniscono uno sguardo inquietante e intimidatorio. Cosa ne pensate di questa visione diversa di Kaido?