ONE PIECE: Kaido drago in forma ibrida in questa statuetta possente

Ci sono tanti personaggi in ONE PIECE, ognuno con la propria forza. C'è chi non è sostanzialmente in grado di combattere e quindi si limita a ruoli esterni ai campi di battaglia, c'è chi può mostrare di essere valevole in combattimento soltanto in alcuni scenari e poi c'è anche chi impera sui mari di questo mondo a stampo piratesco.

Sulla punta della piramide ci sono proprio loro, i quattro imperatori di ONE PIECE, cambiati più volte nel corso della storia, in particolare di recente in seguito agli avvenimenti di Wano e Onigashima. Tornando proprio a quelle saghe, però, a mantenere il trono è stato Kaido delle Cento Bestie, l'essere più forte di tutto ONE PIECE secondo tante dicerie, che è dotato di un Frutto del Diavolo zoo zoo, il Pesce Pesce modello Drago. Attivandolo, può trasformarsi in un gigantesco dragone cinese di colore blu, oppure sfruttando la forma ibrida diventa un possente uomo dalle caratteristiche draconiche.

Questa statuetta di Kaido drago in forma ibrida è pronta a scatenare tutta la potenza dell'imperatore. Dream Studio ha realizzato in due versioni questa forma dell'imperatore. La prima è denominata "Pop", costa 245€ e vede un Kaido alto 44 centimetri di altezza. L'altra versione invece è la Pop Max, con un Kaido alto 55 centimetri proposto al costo di 365€. Il design è curatissimo, con tutte le scaglie azzurrine che coprono parte del busto e del viso ben realizzate, ma anche mazza e artigli rendono alla perfezione.

Anche se non sta combattendo, con il suo semplice ghigno e la sua forma ibrida, questo Kaido può incutere timore a tutte le altre statuette di ONE PIECE senza alcun problema, confermando il perché è stato per decenni uno dei quattro imperatori del manga di Oda.