ONE PIECE: Kaido al femminile in questo cosplay unico di Kappy

Gli Yonko, o quattro imperatori in italiano, sono i quattro pirati più forti dell'attuale mondo di ONE PIECE. Il gruppo resiste da anni, anche se con avvicendamenti di vario genere. È difficile - quasi impossibile - per chiunque affrontarli, vista la mole di uomini che hanno a disposizione e per la loro forza personale.

Il più forte dei quattro imperatori è sicuramente Kaido delle Cento Bestie, una creatura che per tanti anni è stata reputata la più forte del mondo intero. Nessun essere vivente poteva tenergli testa, neanche il fortissimo Barbabianca. Sin dalla sua prima apparizione in ONE PIECE è stato un esempio di forza bruta e crudeltà che hanno pochi pari nel mondo creato da Eiichiro Oda. E l'ha dimostrato anche durante la saga di Wano, dove è stato il protagonista della fazione dei cattivi.

Adesso però è ora di vedere un'altra versione dell'imperatore, quello creato dalla visione della cosplayer Kappy. Su Instagram, la modella ha postato varie foto con il suo cosplay di Kaido al femminile: l'imperatore ha cambiato sesso ma la sua minacciosità rimane identica. Il braccio sinistro è completamente tatuato, mentre le corna rimangono ai lati della fronte e non poteva di certo mancare l'alcol, che provoca tutte le particolari reazioni dell'imperatore.

Ecco invece quali sono i nomi dei nuovi Yonko di ONE PIECE.